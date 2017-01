Dresden feiert Testspielerfolg gegen Regionalligisten Jena

Dynamo Dresden hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung für sich entschieden. Trotz kalter Temperaturen überzeugte der Aufsteiger, ohne aber auf dem schlecht zu bespielenden Platz zu glänzen.

Von Jens Maßlich, dpa

erschienen am 07.01.2017



Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung gewonnen. Die Sachsen bezwangen am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Tabellenführer der Regionalliga Nordost Carl Zeiss Jena mit 2:0 (2:0). Im DDV-Stadion erzielten Niklas Kreuzer (8.) und Stefan Kutschke (43.) die Tore für die Dresdner, deren Trainer Uwe Neuhaus in beiden Halbzeiten zwei komplett unterschiedliche Teams auflaufen ließ.

«Ob Sieg oder nicht, für mich ist die Art und Weise entscheidend. Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Wir haben wenig zugelassen, gute Chancen herausgespielt», sagte Neuhaus.

Dynamos Cheftrainer nutzte das erste Testspiel der Wintervorbereitung bei minus fünf Grad Celsius und auf einem schwer bespielbaren Rasen zum Ausprobieren. So rückten unter anderem Robin Fluß und der türkische U19-Juniorennationalspieler Can Coskun in die Startformation. Ersatztorwart Patrick Wiegers bekam ebenfalls eine Halbzeit eine Chance, war aber nur einmal wirklich gefordert. Rene Eckardt prüfte Dynamos Nummer Zwei in der 16. Minute.

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:0 für die Hausherren. Außenverteidiger Kreuzer erzielte mit einem direkten Freistoß aus 16 Metern die Führung, unhaltbar für Jenas Keeper Raphael Koczor.

Im Anschluss hatten die Sachsen weitere Möglichkeiten. Doch weder Florian Ballas (18.) noch Kutschke per Kopf (20.) oder Erich Berko konnte den Ball im Jenaer Gehäuse unterbringen. Erst kurz vor der Pause erhöhte Kutschke mit einem Konter auf 2:0. Andreas Lambertz hatte den Ball zuvor im Mittelfeld gewonnen und Dynamos Torjäger bedient.

Zur Pause tauschte Neuhaus sein Team komplett aus, «um die Belastung richtig zu verteilen», sagte der 57-Jährige. Am Spielverlauf änderte sich aber nichts. Dynamo hatte standesgemäß mehr Ballbesitz und die besseren Gelegenheiten. Die größte vergab Pascal Testroet (68.), als er nach schöner Einzelaktion im Strafraum nur den Pfosten traf.

Am 13. Januar reist Dresden in ein neuntätiges Trainingslager in die andalusische Hafenstadt Marbella. Dort sind zwei weitere Testspiele gegen den FC Zürich (17. Januar) und FC Luzern (20. Januar) angesetzt.