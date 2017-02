Dresden rechnet sich Siegchance gegen Hannover aus

erschienen am 19.02.2017



Dresden (dpa) - Die SG Dynamo Dresden rechnet sich im Heimspiel heute gegen Aufstiegsaspirant Hannover 96 Chancen auf einen Sieg aus. Trainer Uwe Neuhaus hofft auf eine Leistung wie im Hinspiel, das Dynamo 2:0 bei den Niedersachsen gewonnen hatte. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Dresdner den Kontakt in der 2. Fußball-Bundesliga zu den Aufstiegsrängen wahren. Derzeit trennen die beiden Clubs sieben Punkte. Ausfallen wird Florian Ballas, der sich bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Spieltag auswärts gegen den FC St. Pauli die Schulter ausgekugelt hatte. Zudem fallen weiterhin Andy Gogia wegen einer Bänderverletzung und Marc Wachs, der sich im Aufbautraining befindet, aus.