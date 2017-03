Dresden verpflichtet Würzburgs Benatelli

erschienen am 13.03.2017



Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Sachsen am Montag mitteilten, wechselt Mittelfeldspieler Rico Benatelli (24) ablösefrei am 1. Juli vom Ligarivalen Würzburger Kickers zum früheren DDR-Meister. Benatelli erhält beim Tabellenfünften der 2. Liga einen Zweijahresvertrag.