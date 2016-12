Dressur: Werth gewinnt Grand Prix Freestyle in Genf

erschienen am 10.12.2016



Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hat den Grand Prix Freestyle beim CHI der Dressurreiter in Genf souverän gewonnen. Die 47-Jährige aus Rheinberg setzte sich am Samstagabend mit ihrem Wallach Emilio mit 84,025 Prozentpunkten vor Marcela Krinke Susmelj (Schweiz/76,750) auf Smeyers Molberg und Beatriz Ferrer-Salat (Spanien/75,725) auf Sir Radjah durch.