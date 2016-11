Drogan: Kein Jubel beim größten Coup

Der Straßenrad-Weltmeister von 1982 plauderte beim Traditionstreffen im Erzgebirge über alte Zeiten. Mittendrin war ein Chemnitzer Idol, das Bernd Drogan einst unbedingt bezwingen musste.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 09.11.2016



Warmbad. Es brandet Beifall auf am Abend in der Jugendherberge Warmbad im tiefsten Erzgebirge. Etwa 70 ehemalige Radsportler lauschen dem Originalkommentar des TV-Senders BBC. Auf der Leinwand faszinieren die Bilder von Bernd Drogan, wie er bei der Straßen-WM 1982 im britischen Goodwood mit schmerzverzerrtem Gesicht, wackelndem Oberkörper und ganz schwerem Tritt seinem größten Coup entgegenfährt. Nach 45 Kilometern Alleingang versucht der Cottbuser auf der Ziellinie die Arme zu heben. Vergeblich. "Ich war völlig am A... Ich konnte mich im Ziel an nichts mehr erinnern. Erst zur Pressekonferenz bin ich wieder zu mir gekommen", erzählt Drogan in der Runde der Ehemaligen, die sich zum dritten Traditionstreffen nach einer Wanderung auf ein gemütliches Bierchen verabredet hat.

Weltmeister Drogan, Olympiasieger Mario Kummer, DDR-Straßenmeister Siegfried Huster sind neben Radidol Wolfgang Lötzsch die bekanntesten Asse von damals. Auch DDR-Flüchtling Dietmar Schlittchen, der später den Radsportgrößen Didi Thurau und Eddy Merckx die Beine massierte, gehört zur Runde. "Es ist schön, dass wir nach Stacheldraht und Mauer wieder zueinander gefunden haben, befreundet sind und uns immer am ersten Novemberwochenende treffen", erzählt Lötzsch. Künftig soll der eine oder andere Profi wie Marcus Burghardt oder John Degenkolb die Runde bereichern. Dann erhält das Fachsimpeln noch einen aktuellen Anstrich. Wobei: Lötzsch und Drogan zum Beispiel sind noch fest mit dem Metier verwachsen, wenn auch nicht in vorderster Front, dafür aber an noch wichtigeren Positionen. Beide legen als Nachwuchstrainer die Grundlagen bei den weniger gewordenen Talenten im gesamtdeutschen Lande. Lötzsch betreut eine Gruppe bei Lok Zwickau, und hat im 14-jährigen Laurin Drescher sogar den aktuell besten deutschen Renner (dreifacher Deutscher Meister) seines Jahrgangs unter seinen Fittichen. Bernd Drogan, der vor zwölf Jahren sein Sportgeschäft in Cottbus aufgegeben hat, arbeitet aktuell ohne feste Trainingsgruppe als Landestrainer in Brandenburg. Von Elfjährigen bis zur Eliteklasse versucht der Lausitzer, Charaktereigenschaften, Erfahrungen und das Handwerk eines Pedalritters zu vermitteln. Oder einfach gesagt, den Radsport am Leben zu halten. Drogan macht sich dabei nichts vor: "Der Anfang ist oft reine Sozialarbeit. Es geht darum, Kinder für von der Straße zu holen und für den Sport zu begeistern."

Das funktioniere auch noch ganz gut, schätzt der 61-Jährige ein, wenngleich Ex-Konkurrent Lötzsch einwirft: "Es ist heute nicht so leicht, Prinzipien zu vermitteln. Aber die Zeit des Leistungssports ist begrenzt. Ich bin froh, dass ich jetzt als Trainer meine Ideen von früher verwirklichen kann", sagt er und scheut sich nicht vor unpopulären Maßnahmen. Was eine Urlaubssperre ist, wissen seine Schützlinge genauso wie, dass Smartphones bei Lehrgängen 21 Uhr eingesammelt werden.

Spätestens nach dem Sprung auf die Sportschule in Chemnitz, Frankfurt/Oder oder Cottbus und damit ins deutsche Sportsystem, wird die Entwicklung zum Weltklasse-Renner schwierig. Das sei kein Problem des Radsports: "Heute ist der Bundestrainer oft der König, die Heimtrainer haben nichts bis wenig zu sagen. Früher hat sich unser Nationalcoach Wolfram Lindner mit den Heimtrainern gefetzt, unter dem Strich aber seine Linie durchgezogen und so verschiedene Charaktere unter einen Hut bekommen. Das war das Geheimnis", erinnert sich Bernd Drogan. Zudem müsste der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mehr Engagement zeigen und Geld in die Hand nehmen, um die Profi-Radsportler nicht ihren Rennställen und deren Interessen zu überlassen. Auch wenn Roger Kluge als Olympiasechster im Punktefahren von Rio de Janeiro knapp die Medaille verpasste, sei der 30-jährige Brandenburger das Paradebeispiel, dass sich olympische und Profiinteressen auf der Straße nicht generell ausschließen. "Die Priorität müssen dann aber die Sommerspiele haben."

Erschwerend auf dem Weg zur absoluten Weltspitze käme hinzu, dass die Wissenschaft heute nicht eng genug am Athleten arbeite: "Ich war sicher kein Freund von Manfred Ewald. Aber es gab in der DDR ein System mit einer Förderung und Sichtung, das funktioniert hat. Dazu muss man aber Geld investieren", meint Drogan. Dass die DDR-Erfolge in der heutigen Wahrnehmung oft auf flächendeckendes Staatsdoping reduziert werden, berührt den zweimaligen Weltmeister im 100-km-Mannschaftszeitfahren nicht: "Ich kann damit umgehen und weiß, wie ich meine Erfolge errungen habe."

Besagter Manfred Ewald, langjähriger DDR-Sportchef, ordnete damals übrigens höchstpersönlich an, dass der "politisch nicht tragbare" und deshalb beim SC Karl-Marx-Stadt nicht mehr geduldete Wolfgang Lötzsch als BSG-Fahrer auf keinen Fall mehr Rennen gewinnen dürfe. Auch Drogan musste diesen Auftrag erfüllen. "Wir sind im Wettkampf aber immer fair miteinander umgegangen. Der Lange (Spitzname von Lötzsch/Anm. d. Red.) hatte immer meinen Respekt. Wir Klubfahrer hatten es gegen ihn schwer, weil er keine Leimrute auf dem Rad war. Ich bewundere ihn, wie er sich trotz der ganzen Repressalien nie hat kleinkriegen lassen", blickt Drogan zurück. Und dabei half Wolfgang Lötzsch nicht nur der morgendliche Haferschleim aus Mutters Kochtopf. So durfte er vor dem Rennen, wenn es keiner sah, auch mal in die Bananenkiste im hinteren Teil des Klub-B1000 langen. Und als beim Traditionstreffen in Warmbad der Archivbeitrag von "Rund um Berlin 1983" auf der Leinwand flimmert, wird die Missachtung der Ewaldschen Anweisung offenkundig: "Langer, wo hast du denn die Adidas-Rennschuhe her", tönt es aus der Runde der einstigen Mitstreiter. Die hatte ihm einst Bernd Drogan geschenkt - unter der Hand versteht sich.