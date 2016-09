Drogenprobleme: NBA zieht McGary fÃ¼r 15 Spiele aus dem Verkehr

Drogenprobleme: NBA zieht McGary für 15 Spiele aus dem Verkehr

erschienen am 14.09.2016



Die Oklahoma City Thunder aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA müssen die ersten 15 Spiele der Saison auf "Wiederholungstäter" Mitch McGary verzichten. Der 24-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Drogen-Programm der NBA für weitere zehn Spiele gesperrt.

Zunächst muss McGary aber eine Fünf-Spiele-Sperre wegen eines positiven Drogentests absitzen, so dass er insgesamt 15 Begegnungen verpasst. Das gab die NBA bekannt. Für die Thunder kam der Forward in der vergangenen Spielzeit nur insgesamt 72 Minuten zum Einsatz. Der First-Round-Pick von 2014 hatte bereits in seiner Collage-Zeit Probleme mit Drogen und wurde in Michigan positiv getestet.