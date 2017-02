Dubai: Siegemund beendet Negativserie - Barthel trifft auf Kerber

erschienen am 19.02.2017



Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (Metzingen) hat ihre Negativserie auf der WTA-Tour nach sieben Auftaktniederlagen in Folge beendet. Die Weltranglisten-41. gewann bei dem mit 2,66 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in Dubai gegen Silvia Soler-Espinosa aus Spanien mit 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3). Zuletzt hatte Siegemund (28) im September des vergangenen Jahres ein Match gewonnen, in den letzten Wochen litt sie unter einer Verletzung am rechten Schlagarm. In Runde zwei trifft sie auf Catherine Bellis (USA) oder Julia Putinzewa (Kasachstan/Nr. 17).

Mona Barthel (Neumünster) schaffte ebenfalls den Sprung in die zweite Runde. Die Achtelfinalistin der Australian Open, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gerückt war, ließ der ehemaligen Weltranglistenersten Jelena Jankovic (Serbien) beim 6:1, 6:3 kaum eine Chance und trifft nun auf ihre topgesetzte Landsfrau Angelique Kerber (Kiel). Im direkten Vergleich zwischen Barthel und Kerber steht es 2:2, das bislang letzte Duell gewann Kerber 2013 in der ersten Runde der French Open in Paris.