Düsseldorf: Kapitän Fink fällt aus

erschienen am 15.05.2017



Kapitän Oliver Fink vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat im Auswärtsspiel am Sonntag beim 1. FC Nürnberg (3:2) einen Bänderanriss im rechten Sprunggelenk erlitten. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler wird der Fortuna erst in der Vorbereitung auf die neue Saison 2017/18 wieder zur Verfügung stehen.