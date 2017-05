Düsseldorf und Boll verlieren Champions-League-Finale

erschienen am 12.05.2017



Timo Boll und der deutsche Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf haben das Champions-League-Finale gegen Fakel Orenburg mit der deutschen Nummer eins Dimitrij Ovtcharov verloren. Düsseldorfs Kristian Karlsson unterlag dem London-Olympiadritten Ovtcharov im ersten Einzel des Final-Rückspiels in Russland am Freitag 1:3. Weil Düsseldorf das Hinspiel bereits 0:3 verloren hatte, stand Orenburg schon zu diesem Zeitpunkt als Titelgewinner fest.

Gut zwei Wochen vor der WM in Düsseldorf (29. Mai bis 5. Juni) scheiterten Boll und Co. zum zweiten Mal nach 2015 an Orenburg. Im siebten Finale der Königsklasse für den deutschen Rekordmeister wäre es der fünfte Titel gewesen. Zuletzt gelang ihnen ein Sieg 2011.

Die Ex-Düsseldorfer Ovtcharov, Jun Mizutani und Wladimir Samsonow feierten derweil Titel Nummer vier, für Ovtcharov war es der fünfte Champions-League-Sieg, er zog mit Nationalmannschaftskollege Boll gleich.