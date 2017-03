Düsseldorf verlängert mit Ersatztorwart Wiesner

erschienen am 14.03.2017



Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf baut langfristig auf Torwart-Eigengewächs Tim Wiesner. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der 20-Jährige bei den Rheinländern einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Wiesner hatte zuletzt wegen einer Schulterverletzung für rund ein halbes Jahr pausieren müssen. Zuvor war er in der Torhüter-Hierarchie hinter Michael Rensing und Lars Unnerstall die Nummer drei.