Düsseldorf zwei Wochen ohne Unnerstall

erschienen am 12.01.2017



Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss in der Vorbereitung auf die Rückrunde zwei Wochen auf Ersatztorhüter Lars Unnerstall verzichten. Unnerstall hat sich eine einseitige Lungenentzündung zugezogen. Das teilten die Rheinländer am Donnerstag mit.