Düsseldorfer EG holt kanadischen Stürmer Machacek

erschienen am 07.05.2017



Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten neuen Stürmer verpflichtet. Der 28 Jahre alte Kanadier Spencer Machacek wechselt von den Eisbären Berlin zum achtmaligen deutschen Meister. Machacek hatte in den vergangenen beiden Spielzeiten in 116 Spielen für Berlin 15 Tore und 34 Vorlagen erzielt.

DEG-Chefcoach Mike Pellegrims sagte über seinen Neuzugang: "Spencer Machacek bringt sehr viel Energie ins Team und stellt sich stets in den Dienst der Mannschaft. Damit passt auch er hervorragend in unser Konzept."