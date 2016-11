Düsseldorfs Kapitän Fink erleidet Muskelfaserriss

Kapitän Oliver Fink vom Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat sich beim 2:2 gegen Hannover 96 am vergangenen Freitag einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen. Dies ergab die abschließende Untersuchung am Montag bei Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker. Wie lange der 34-Jährige ausfällt, teilte der Klub nicht mit.