Duisburg und Kiel steigen in 2. Bundesliga auf

erschienen am 13.05.2017



Der MSV Duisburg und Holstein Kiel steigen in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Duisburg machten den sofortigen Wiederaufstieg am vorletzten Spieltag der 3. Liga durch ein 3:0 (1:0) bei Fortuna Köln perfekt. Kiel kehrt nach einem 1:0 (1:0) bei der SG Sonnenhof Großaspach erstmals seit 36 Jahren in die 2. Bundesliga zurück.