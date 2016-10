Duo des Tages: Arjen Robben/Robert Lewandowski (Bayern München)

erschienen am 30.10.2016



Früher hielten Arjen Robben und Franck Ribéry als kongeniales Duo "Robbery" die Gegner in Atem - in Augsburg erlebte das Publikum das harmonische Miteinander von "Robbandowski". Arjen Robben und Robert Lewandowski waren beim 3:1 des FC Bayern gegen den überforderten FCA nicht zu bremsen.

1:0 Lewandowski auf Vorlage von Robben (19.), 2:0 Robben nach Vorlage von Lewandowski (21.), 3:0 Lewandowski nach Vorlage von Robben (48.). Beide, sagte Trainer Carlo Ancelotti, "haben wirklich sehr gut gespielt, sie haben gut kombiniert. Wenn Spieler dieser Qualität so zusammenspielen, ist es gut für das Team".

Gut aber auch für die laufenden Vertragsverhandlungen des Duos. Auf Robben (32), dessen Vertrag 2017 ausläuft, können die Münchner (noch) nicht verzichten. Auch Lewandowski, dessen Kontrakt um weitere zwei Jahre bis 2021 verlängert werden soll, ist kaum ersetzbar. In den nächsten Wochen werden die Bayern in beiden Fällen Vollzug melden.