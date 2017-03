Durchatmen beim CFC: Mast und Türpitz treffen gegen Paderborn

Sie haben Charakter gezeigt. Mit einem 2:1-Sieg gegen Paderborn haben die Fußballer des Chemnitzer FC den Abwärtstrend in der Dritten Liga gestoppt. Es war eine verdammt enge Kiste.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 15.03.2017



Chemnitz. Beruhigung für die Nerven, Abkühlung der aufgeheizten Atmosphäre, neue Zuversicht vor den schweren Partien in Osnabrück und gegen Duisburg: Der Chemnitzer FC hat zum ersten Mal ein Heimspiel gegen den SC Paderborn gewonnen. In den fünf Vergleichen zuvor auf der Fischerwiese kam der Sieger viermal aus Ostwestfalen. Nun ist zumindest dieser Fluch besiegt und Paderborn womöglich ab Sommer nach dem dritten Abstieg in Folge nur noch viertklassig.

Sven Köhler schickte zehn der elf Spieler auf den Rasen, die schon am Sonntag bei der 0:1-Niederlage in Zwickau begonnen hatten. Nur den Eigentorschützen Dennis Grote ließ er auf der Bank, für ihn rückte Philip Türpitz ins Team. Der Mittelfeldspieler war es auch, der gleich in der ersten Minute ein Achtungszeichen setzte, als sein Schuss aus spitzem Winkel am Außennetz landete. Anton Finks Schuss wurde abgeblockt (6.), seinen nächsten Versuch setzte Türpitz weit übers Gästetor. Besser wäre es gewesen, er hätte den in der Mitte mitgelaufenen Stefano Cincotta gesehen und bedient (10.).

In der 21. Minute konnten die CFC-Fans das erste Mal jubeln. Die Paderborner wähnten den Ball auf der rechten Seite im Aus, nicht aber Anton Fink, der sich die Kugel schnappte und Dennis Mast im Zentrum bediente. Von der Strafraumgrenze zog er ab, noch abgefälscht von Vucinovic schlug der Ball im Netz von Lukas Kruse zum 1:0 ein.

Der SC Paderborn, der auch schon die vier zurückliegenden Ligaspiele verloren und seinen letzten Punkt Mitte Februar beim 1:1 gegen Magdeburg geholt hatte, drängte nun auf den Ausgleich. Die größte Chance darauf verpasste Ex-Dynamo Zlatko Dedic (28.). Der CFC spielte seine Konter nicht gut aus, der finale Pass gelang mehrfach nicht. Noch in der ersten Hälfte musste Innenverteidiger Berkay Dabanli mit einer Muskelverletzung vom Feld, für ihn kam Emmanuel Mbende. Und auch noch in der ersten Hälfte hätte Daniel Frahn für etwas Beruhigung sorgen können, wenn er seinen Flugkopfball nach Finks schöner Flanke ins statt links neben das Tor gesetzt hätte (42.).

Auch bei der 2:4-Schlappe im Hinspiel hatten die Himmelblauen zur Pause durch den ersten Drittligatreffer von Florian Hansch mit 1:0 geführt, diesen Vorsprung aber im zweiten Durchgang durch drei Gegentreffer binnen zehn Minuten (Eigentor Conrad und zweimal Dedic) aus der Hand gegeben.

Am Mittwoch war das anders - der CFC legte nach. Philip Türpitz nutzte ein Zuspiel von Anton Fink (wem sonst?) mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck zum 2:0 (55.). Die Entscheidung? Das durfte man nur zwei Minuten lang hoffen - dann standen nur noch zehn Chemnitzer auf dem Platz, den Björn Jopek nach Gelb-Rot verlassen musste.

In Unterzahl wurde der Rest der Partie für die Köhler-Truppe zu einer Abwehrschlacht. Den Dämpfer gab es in der 67. Minute: Der kurz zuvor eingewechselte Piossek traf mit einem Schlenzer zum Anschluss für die Gäste. Kevin Kunz verhinderte mit einer Parade gegen Dedic das 2:2 (81.). Kurz darauf war der Chemnitzer Torwart bei Piosseks Versuch schon geschlagen, doch Dennis Mast rettete auf der Linie (86.). Anschließend sah Mast nach einem Foul in der Nachspielzeit die Rote Karte. Nur noch neun Chemnitzer zitterten bis zum Schlusspfiff.

Statistik

Chemnitzer FC: Kunz - Stenzel (V), Dabanli (36. Mbende), Conrad, Cincotta - Danneberg, Jopek (57. Gelb-Rot) - Türpitz (V/85. Hansch), Fink (82. Reinhardt/V), Mast (93. Rot) - Frahn (V). SC Paderborn: Kruse - Zolinski (57. Piossek), Strohdiek, Sebastian (V), Heidinger (V) - Krauße (77. Kruska), Bickel (V) - Vucinovic (V), Schönlau, Bertels - Dedic. Schiedsrichter: Mix (Abtswind). Zuschauer: 6289. Tore: 1:0 Mast (21.), 2:0 Türpitz (55.), 2:1 Piossek (67.).