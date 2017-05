Dutkiewicz mit starker Zeit über 100 m Hürden

erschienen am 27.05.2017



Die deutsche Hallen-Meisterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) hat über 100 m Hürden eine persönliche Bestzeit aufgestellt und ist auf Platz drei der Jahres-Weltbestenliste gesprintet. Die 25-Jährige siegte bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim in 12,61 Sekunden und verbesserte damit ihre erst sechs Tage alte Bestmarke um 23 Hundertstelsekunden.

Die WM-Norm (12,98) erfüllten in Weinheim bei fast perfektem Rückenwind von 1,9 m/sek Nadine Hildebrand (Sindelfingen/12,81) und Ricarda Lobe (Mannheim/12,91). Die Freiluft- und Halleneuropameisterin Cindy Roleder (Halle) blieb in dieser Saison ebenfalls schon unter der geforderten Normzeit.

Dutkiewicz hatte schon in der Hallensaison überzeugt. Bei der EM in Belgrad gewann sie über 60 m Hürden Bronze, mit ihrer Siegerzeit bei den deutschen Meisterschaften von 7,79 Sekunden war sie hinter Freiluft-Weltrekordlerin Kendra Harrison (USA) die zweitschnellste Hürdensprinterin der Welt.