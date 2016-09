Dynamo Dresden: Mit klarem Kopf zurÃ¼ck in die Erfolgsspur

Dynamo Dresden: Mit klarem Kopf zurück in die Erfolgsspur

erschienen am 28.09.2016



Dresden (dpa) - Der Abwärtstrend von Dynamo Dresden wurde durch das Remis gegen die Würzburger Kickers vorerst gestoppt. Nun will der Fußball-Zweitligist am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen endgültig wieder zurück in die Erfolgsspur. «Wenn wir klar im Kopf sind und uns auf das konzentrieren was wir können, dann werden wir dort auch gewinnen»>, erklärte Trainer Uwe Neuhaus selbstbewusst am Mittwoch auf der Pressekonferenz.

Um den zweiten Auswärtserfolg dieser Saison einfahren zu können, müsse seine Mannschaft sich auch aufgrund der Begleitumstände stets einen klaren Kopf bewahren. «Die Ländliche Umgebung, das Stadion ist nicht sehr groß und nicht so gefüllt, das ist alles sehr trügerisch. Auch ihre Spielweise trägt dazu bei, dass wir aufpassen müssen, nicht locker zu lassen», warnte der Trainer.

Neuhaus weiß um die Gefahren, die seine Mannschaft erwarten, hat selbst noch nie in Sandhausen gewinnen können. «Das ist nicht gerade meine Erfolgsgeschichte. Sie spielen ihr fünftes Jahr in der 2. Liga, dem muss man schon Respekt zollen.» Seine Mannschaft erwarte eine sehr kompakte Defensive, das Team von Kenan Kocak sei «sehr gut organisiert. Das System ist inzwischen gut eingespielt.»

Auch Fabian Müller erwartet in erster Linie eine Geduldsprobe. «Sandhausen ist sehr gut geordnet, setzt überwiegend auf Konter. Sie nutzen Fehler der anderen eiskalt aus.» Daher müsse man mit breiter Brust ins Spiel gehen und geduldig spielen.

Der 29-Jährige Außenverteidiger greift auf einen Erfahrungsschatz von 180 Zweitliga-Partien zurück, gehört damit zu den erfahrensten Akteuren bei den Elbstädtern. «Ich denke ich kann Situationen inzwischen erfahren einschätzen und versuche meinen Mitspielern so viel Sicherheit wie möglich zu geben.»