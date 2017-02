Dynamo bindet Kreuzer für weitere zwei Jahre

Niklas Kreuzer bleibt Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden auch in Zukunft treu. Der 24 Jahre alte Flügelspieler verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Sachsen um zwei weitere Jahre bis Ende Juni 2019. Der Kontrakt besitzt für die ersten beiden Ligen Gültigkeit.