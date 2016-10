EHF-Pokal: FÃ¼chse Berlin in der dritten Quali-Runde

EHF-Pokal: Füchse Berlin in der dritten Quali-Runde

erschienen am 16.10.2016



Handball-Klubweltmeister Füchse Berlin hat die dritte Qualifikationsrunde im EHF-Cup erreicht. Die Berliner gewannen nach dem Erfolg im Hinspiel auch das Rückspiel der zweiten Runde gegen den französischen Vertreter Chambery Savoie mit 24:22 (14:14). Die dritte Runde wird am Dienstag (18. Oktober) ausgelost. Im Vorjahr waren die Füchse bereits in der Qualifikation an Chambery gescheitert.

Vor 5000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle hatten die Gastgeber in Nationaltorhüter Silvio Heinevetter einen ihrer Erfolgsgaranten. Der extrovertierte Keeper machte etliche hundertprozentige Chancen der Franzosen zunichte und gab seiner Mannschaft damit die nötige Sicherheit. Bereits beim 25:22 im Hinspiel in Chambery war Heinevetter einer der Matchwinner gewesen.