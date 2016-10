EHV Aue feiert zweiten Saisonsieg

erschienen am 21.10.2016



Aue. Der EHV Aue hat am Freitagabend einen kleinen Befreiungsschlag gefeiert. Der bisherige Tabellenletzte der 2. Bundesliga bezwang vor 1200 Zuschauern TuS Ferndorf mit 24:23 (12:12), gab die Rote Laterne an Wilhelmshaven weiter an und zog nach Punkten mit den Gästen gleich. Marc Pechstein war mit sieben Treffern bester Auer Torschütze.

Den zweiten Auer Saisonsieg sicherte EHV-Torwart Erik Töpfer mit einer Parade 20 Sekunden vor dem Ende gegen Patrick Bettig. (fp)