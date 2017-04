EHV Aue kassiert Auswärtsniederlage gegen TV Neuhausen

erschienen am 21.04.2017



Neuhausen. Beim TV Neuhausen (Baden-Württemberg) haben am Freitagabend die Zweitliga-Handballer des EHV Aue im Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. 24:28 (12:13) unterlag das Team von Trainer Stephan Swat beim Tabellenvorletzten. Nach schwachem Start mit bis zu fünf Toren Rückstand (5:10) gelang dem EHV, bei dem Keeper Robert Wetzel grippekrank fehlte, bis zur Pause der Anschluss. Nach Wiederanpfiff blieben die Erzgebirger dran, mussten aber bis zur 53. Minute bis zum 22:22-Ausgleich warten. In der Schlussphase besaßen jedoch die Gastgeber den längeren Atem. Bereits morgen Abend soll die Wiedergutmachung gelingen. Ab 17 Uhr empfängt der EHV die HSG Saarlouis. (tka)