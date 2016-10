EHV Aue punktet in Konstanz

erschienen am 28.10.2016



Im fünften Anlauf haben die Zweitliga-Handballer des EHV Aue den ersten Auswärtszähler eingefahren. Bei der HSG Konstanz, in der dortigen Schänzle-Sporthalle, trennte sich das Team von Trainer Maik Hanschke von den Gastgebern 21:21 (11:11). Nach starkem Start mit 6:1 (10.) ließ der EHV die Hausherren zwar herankommen. Doch auf mehr als zwei Tore Abstand ließ der EHV die HSG nicht davonziehen. EHV-Manager Rüdiger Jurke war nach der Partie jedoch außer sich: "Wir sind in der Schlussphase vom Refereegespann klar benachteiligt worden. Vier Sekunden wurde unser Siegtor aberkannt. Es wäre sogar Siebenmeter gewesen." Alles in allem habe das Team zwei Punkte verdient gehabt. Jurke: "Darauf kann man aufbauen." Bester Werfer war Marc Pechstein (5/2). Mit 5:15 Punkten ist der EHV nun Tabellen-16. (tka)