EHV Aue trennt sich 25:25 von Bietigheim

erschienen am 27.12.2016



Die Zweitliga-Handballer des EHV Aue haben am Dienstagabend die ganz große Überraschung verpasst. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten SG BBM Bietigheim trennte sich der auf Platz 12 rangierende EHV von den Gästen aus Baden-Württemberg 25:25 (14:15). Nach starken ersten 20 Minuten geriet das Team von Trainer Stephan Swat, der seit vier Spielen als neuer Chef-Coach weiterhin ungeschlagen ist, ins Hintertreffen. Dann aber drehte sein Team in der Schlussviertelstunde auf und bog einen 17:22-Rückstand mit sieben Treffern am Stück zur eigenen 24:22-Führung um. Dann aber gelang es nicht, ein 25:23 zwei Minuten vor Ende über die Zeit zu retten. 2060 Zuschauer verfolgten das "Weihnachtsspiel" des EHV in der Erzgebirgshalle Lößnitz. (tka)

EHV: Wetzel, Töpfer; Schäfer, Meinhardt (3/1), Roch (2), Bornhorn (1), Mägi (2), Sigtryggsson (1), Faith (2), Roth, Jungemann (1), Gunnarsson (2), Remke (2), Runarsson, (2/1) Paraschiv, Pechstein (7/2).

Siebenm.: EHV 4/8, SG 4/4. Strafm.: EHV 6, SG 5. SR.: Dedens/Geckert (Magedeburg-Neustadt). Zu.: 2060.