EHV Aue trennt sich von Trainer Maik Handschke

erschienen am 28.11.2016



Aue (dpa/sn) - Nur zwei Tage nach der bitteren 23:25-Heimniederlage gegen den Tabellen-Vorletzten Wilhelmshavener HV hat sich Handball-Zweitligist EHV Aue von Cheftrainer Maik Handschke getrennt. «Nach der fünften Heimniederlage und insgesamt neun Niederlagen mussten wir reagieren, da sich der erhoffte positive Trend nach den beiden Siegen gegen Neuhausen und Saarlouis nicht fortgesetzt hat. Dass Maik ein guter Trainer ist, hat er schon in Essen, Großwallstadt, Eisenach und Rostock bewiesen. Leider haben seine Konzepte, Strukturen und Systeme bei uns nicht gegriffen», teilte Aues Präsident Lutz Lorenz am Montag auf der EHV-Homepage mit.

Aue befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. «Da wir den Klassenerhalt in Gefahr sehen, mussten wir die Entscheidung so treffen», meinte das Vereinsoberhaupt. «Ein trauriger Tag für mich. Das letzte Mal, als ich so etwas machen musste, war vor zehn Jahren mit Wolfgang Pötzsch. Der Punkt, wo wir gemerkt haben, dass es absolut nicht geht, war am Samstag», betonte Manager Rüdiger Jurke. Ab sofort wird der bisherige Co-Trainer Stephan Swat die Führung der Mannschaft übernehmen.