EHV Aue unterliegt Rimpar Wölfe 26:28

erschienen am 19.02.2017



Würzburg. Trotz einer kämpferischen Leistung haben die Zweitliga-Handballer des EHV Aue am Sonntagabend beim als Aufstiegskandidat gehandelten DJK Rimpar Wölfe mit 26:28 (11:15) verloren. "Drei Schiedsrichter-Entscheidungen gegen uns in der Schlussphase haben uns einen möglichen Zähler gekostet. Allerdings sind uns auch zu viele Fehler unterlaufen. Trotzdem schade", so EHV-Manager Rüdiger Jurke unmittelbar nach dem Abpfiff. Vor 1796 Zuschauern in der Würzburger S.-Oliver-Arena entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Auer kurzzeitig 7:6 führten. Mit einem 6:1-Torelauf drehten dann aber die Hausherren die Partie zum 12:8 (25.) um. Nach der Pause verkürzten die Gäste den Rückstand schrittweise, waren in der Schlussphase ab dem 24:25 (57.) am Auswärtszähler dran. (tka)

Statistik

DJK Rimpar Wölfe - EHV Aue 28:26 (15:11)

EHV: Töpfer, Wetzel; Schäfer, Roch, Bornhorn (2), Mägi (3), Sigtryggsson, Faith (4), Jungemann (2), Gunnarsson, Remke (1), Runarsson (7/3), Paraschiv (1), Pechstein (6/2).

Siebenm.: DJK 3/5, EHV 5/6. Strafm.: DJK 1, EHV 3. SR.: Moles/Pittner (Heddesheim/Hemsbach). Zu.: 1796. (tka)