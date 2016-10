EHV Aue unterliegt der HSG Nordhorn-Lingen

erschienen am 16.10.2016



Eine fatale Auswärtsniederlage haben am Sonntag die Zweitliga-Handballer des EHV Aue hinnehmen müssen. Mit 16:28 (9:15) unterlag das Team von Trainer Maik Handschke bei der HSG Nordhorn-Lingen. Nach einem Sieg und sieben Niederlagen in Serie haben die Erzgebirger auf Grund der schlechteren Tordifferenz die rote Laterne übernommen. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", gab sich EHV-Manager Rüdiger Juhrke, der vor allem eine hohe Zahl von technischen Fehlern und 25 ausgelassene Chancen und folglich magere 16 Treffer als Hauptgrund für die bislang höchste Saisonniederlage sah, ratlos. Vor allem in Nordhorns Keeper Björn Buhrmeister fand der EHV-Angriff seinen Meister. (tka)

EHV Wetzel, Bayerschmidt, Töpfer; Schäfer, Meinhardt (1), Roch (1), Bornhorn, Sigtryggsson, Faith (3), Jungemann (2), Gunnarsson, Remke (4), Paraschiv, Pechstein (5/4)

Siebenm.: HSG 1 / 2, EHV 4/4. Strafm.: HSG 0, EHV 4. SR.: S. Klinke/M. Klinke (Bordesholm). Zuschauer: 1818.