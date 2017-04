EHV Aue verliert Auswärtsspiel in Bad Schwartau

erschienen am 13.04.2017



Beim VfL Bad Schwartau haben am Donnerstagabend die Zweitliga-Handballer des EHV Aue mit 25:29 (14:12). "Es war mehr drin. Dennoch muss ich einem Großteil der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben toll gekämpft und uns durchaus einen Punkt verdient gehabt", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke. Am Ende hätten Kleinigkeiten das Spiel entschieden.

Nach 3:7-Rückstand (14.) in der ersten Halbzeit kämpfte sich der EHV zurück in die Partie, ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabinen. Erst ab der 40. Minute kamen die Hausherren auf 18:18 heran. Mit einem 5:1-Tore-Lauf erhöhte Bad Schwartau schließlich von 23:22 (51.) auf 28:23 (58.). "Es gab mehrere Knackpunkte. So wurde in der 35. Minute ein überhartes Einsteigen gegen Janar Mägi nicht geahndet. Zudem hat sich gezeigt, dass die zum Einsatz gekommenen jungen Spieler noch einen weiten Weg haben", so Jurke, der bei Sigtryggur Dadi Runarsson - mit neun Toren bester Auer Werfer - eine Ausnahme machte. (tka/dpa)