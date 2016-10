EHV-Kapitän Meinhardt: Das Team steht hinter dem Trainer

Die Auer Zweitliga-Handballer sind Tabellenletzte, aber nicht am Boden. Die Moral stimmt. Gegen Ferndorf wollen die Männer von Maik Handschke den Bock umstoßen.

Von Thomas Treptow

erschienen am 21.10.2016



Aue. Es war am 9. Spieltag der vergangenen Saison, im Oktober 2015, da musste der EHV Aue beim TuS Ferndorf antreten. Die Mannschaft des Isländers Runar Sigtryggsson holte beim 24:24 einen Punkt und rangierte danach sensationell auf Rang vier der 2. Bundesliga. Ein Jahr später steht die Auer Handballwelt kopf. Ferndorf gastiert heute Abend (19 Uhr) in der Erzgebirgshalle und die jetzt von Maik Handschke betreute EHV-Mannschaft ist Tabellenletzter, kämpft gegen den Abstieg. "Der Trainer verwirft die Bälle nicht. Dafür sind wir als Spieler ganz allein verantwortlich", sagt Kapitän Eric Meinhardt und macht klar: "Das Team steht hinter dem Trainer. Er bereitet uns auf jedes Spiel akribisch vor, trainiert hart, aber wir bringen es nicht auf das Feld."

Den 50-jährigen Coach dürfte das gerade in der aktuellen Situation aufbauen. Kaufen kann er sich dafür nichts, am allerwenigsten Punkte. Da sieht es mit zwei Zählern aus acht Spielen mager aus auf dem Konto der Erzgebirger. "Ganz klar, die Situation ist nicht einfach und ich hinterfrage mich selbst am meisten. Aber da heraus kommen wir nur zusammen, mit harter Arbeit, unbedingtem Willen und der Rückkehr zu alter Sicherheit", meint Maik Handschke, der im Juli den kurzfristig zum Erstligisten Balingen-Weilstetten gewechselten Runar Sigtryggsson abgelöst hatte.

Der Saisonstart der Mannschaft, deren Stammpersonal im Großen und Ganzen gehalten werden konnte, ließ sich mit einem Sieg gegen Dessau-Roßlau gut an. Doch danach musste der EHV eine Niederlage um die andere einstecken. Die Spiele zu Hause gegen Rimpar und beim Erzrivalen Eisenach gingen dabei jeweils mit nur einem Tor Unterschied verloren. "Das hat uns viel von unserem Selbstvertrauen genommen, die alten Automatismen quasi weggespült. Du überlegst bei jedem Schritt, jedem Wurf, dass du nichts verkehrt machst, aber gerade das ist falsch", nennt Rückraumspieler Eric Meinhardt einen der Gründe für die Talfahrt. Dabei nimmt sich der 31-Jährige selbst in die Pflicht: "Auch ich hänge meiner Leistung deutlich hinterher, muss stärker vorangehen."

Dass die Erfahrenen vorangehen, darauf setzt auch der Trainer. Doch mit Ladislav Brykner hat ein wichtiger Führungsspieler den EHV verlassen. Janar Mägi, auch so ein Kämpfer vor dem Herrn, plagte sich zuletzt immer wieder mit einer Rückenverletzung herum. "Die beiden sind Spieler, die ihr Ding durchziehen, sich keinen Kopf darum machen, was um sie herum passiert, und die anderen mitziehen", erklärt Maik Handschke, den auch Probleme auf der Torhüterposition ereilten. Nach dem gesundheitlich bedingten Karriereende von Radek Musil setzten die Auer auf Neuzugang Robert Wetzel und den jungen Erik Töpfer (20). Doch vor der Begegnung gegen Emsdetten, die wiederum knapp verloren ging, fielen beide aus, sodass der 39-jährige Andreas Bayerschmidt als "Helfer in der Not" verpflichtet wurde. Keiner von den drei enttäuschte, aber Kontinuität auf dieser wichtigen Position sieht eben anders aus.

Wetzel und Töpfer können seit einer Woche wieder richtig trainieren. Auch Mägi, den Handschke zuletzt bei der Niederlage in Nordhorn bewusst schonte, ist mit von der Partie. "Die Einstellung der Jungs ist super. Sie ziehen im Training voll mit, sind motiviert und wollen den Bock unbedingt umstoßen", blickt der Coach voraus. Unter der Woche führten Manager Rüdiger Jurke und Maik Handschke zudem viele Einzelgespräche, um ihre Männer auf die Partie gegen Ferndorf (4 Punkte) einzustimmen. "Wir müssen da raus und wir kommen da raus", gibt sich Eric Meinhardt kämpferisch. Und Kampf ist die Grundvoraussetzung, dass es für den EHV Aue am 9. Spieltag wieder nach oben geht.