EL: Nizza kassiert trotz Balotelli-Tor empfindliche Niederlage, Prag blamiert Inter

erschienen am 29.09.2016



Schalkes Gruppengegner OGC Nizza verliert erneut, Prag düpiert Inter: Der Spitzenreiter der französischen Ligue 1 hat in der Europa League mit Stürmerstar Mario Balotelli und Ex-Bundesligaprofi Dante in der Startelf die zweite empfindliche Pleite in Folge kassiert. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Schalke 04 verlor das Team von Trainer Lucien Favre auch beim russischen Klub FK Krasnodar 2:5 (1:2).

Nach nur zwei Spielen steht Nizza mit null Punkten als Gruppenletzter bereits gehörig unter Druck und muss um den Einzug ins Sechzehntelfinale fürchten.

Fjodor Smolow (22.) und Joãozinho (33./65.) brachten die Russen in Führung, Balotelli (43.) und Wylan Cyprien (71.) gelangen jeweils zwischenzeitliche Anschlusstreffer, bevor Ari (86./90.+3) für die Entscheidung sorgte. Für den in Ungnade gefallenen ehemaligen italienischen Nationalspieler Balotelli war es das fünfte Tor im vierten Spiel im Trikot des OGC.

Der tschechische Vize-Meister Sparta Prag führte dem ehemaligen Champions-League-Sieger Inter Mailand die nächste peinliche Niederlage zu. Die Italiener unterlagen Prag mit 1:3 (0:2) und sind mit null Punkten Gruppenletzter. Der Ex-Frankfurter Vaclav Kadlec (7./25.) brachte die Tschechen in Führung, Rodrigo Palacio (71.) traf für die Mailänder. Mario Holek (76.) besorgte kurz danach den Endstand. Dem Tor war ein Platzverweis gegen Andrea Ranocchia (75.) vorausgegangen.

Der italienische Klub AC Florenz feierte dagegen gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan einen 5:1 (3:0)-Kantersieg. Khouma Babacar (39./45.+2), Nikola Kalinić (43.) und Mauro Zarate (63./78.) trafen für die Fiorentina, Dino Ndlovu (90.+2) gelang nur noch der Anschlusstreffer.