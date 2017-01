EM-Gold und -Silber für Rennrodler Ralf Palik vom WSC Oberwiesenthal

erschienen am 06.01.2017



Königssee Rennrodler Ralf Palik vom WSC Oberwiesenthal hat bei der Europameisterschaft am Königssee Gold und Silber gewonnen. Zunächst kam der 26-Jährige hinter dem Russen Semen Pawlitschenko als bester Deutscher auf Rang zwei. Dann gewann er gemeinsam mit Natalie Geisenberger sowie dem Doppel Tobias Wendl/Tobias Arlt den Staffelwettbewerb. "Ich bin superglücklich, dass es so gut gelaufen ist. Es war mein erster internationaler Titel überhaupt", freute sich Ralf Palik. (mm)