EM-Quali: Basketballer mit Zittersieg in Ã–sterreich

EM-Quali: Basketballer mit Zittersieg in Österreich

erschienen am 03.09.2016



Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur EM 2017 mit großer Mühe ihre wohl höchste Hürde genommen und den zweiten Sieg im zweiten Qualifikationsspiel gefeiert. In Schwechat bei Wien gewann die Auswahl des deutschen Basketball-Bundes (DBB) am Samstag gegen den härtesten Gruppengegner Österreich mit 61:59 (29:39). Bester deutscher Werfer vor rund 2000 Zuschauern war Danilo Barthel (Bayern München) mit zwölf Punkten.

Chris Fleming lobte insbesondere den Gegner Österreich. "Sie haben drei Viertel lang mehr Härte und Siegeswillen gezeigt", sagte der Bundestrainer: "Unser Durchsetzungsvermögen hat dann am Ende knapp gereicht. Das Team wächst sicher an solchen Spielen, aber ich hatte mit ein besseres Auftreten von Beginn an gewünscht." NBA-Profi Paul Zipser (Chicago Bulls/zehn Punkte) ergänzte: "Wir haben eine gute Moral gezeigt und mit ein bisschen Glück gewonnen. Vielleicht haben wir mal so ein Spiel gebraucht, um als Team noch enger zusammenzuwachsen."

Bereits während der WM-Qualifikation vor zwei Jahren hatte sich das Team aus der Alpenrepublik als äußerst hartnäckiger Gegner erwiesen. Damals reichte es zu zwei knappen Erfolgen für Deutschland.

Am Samstag taten sich die Deutschen zu Beginn insbesondere gegen die treffsichere Offensive der Österreicher, die ohne NBA-Profi Jakob Pöltl (Toronto Raptors) antraten, schwer. Die Gastgeber kamen zu vielen einfachen Punkten, während das Flemings Team seine physische Überlegenheit nicht nutzen konnte.

Im zweiten Viertel offenbarte die DBB-Auswahl phasenweise enorme Mängel im Abschluss, sodass der Rückstand auf 16 Punkte anwuchs. Erst kurz vor der Halbzeit fing sich Deutschland und kam auf zehn Zähler heran. Nach der Pause legte Flemings Team einen durchwachsenen dritten Abschnitt hin, ehe es mit einem 9:0-Lauf im Schlussviertel aufschloss und sich den knappen Erfolg sicherte.

In der Qualifikationsgruppe B geht es am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) in Oberhausen gegen die Niederlande, ehe es bis Mitte September zu den Rückspielen kommt. Nur die sieben Gruppensieger und die vier besten Zweiten lösen das Ticket für die EuroBasket 2017 in Rumänien, Israel, Finnland und der Türkei.