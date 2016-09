EM-Qualifikation: Volleyballer mit Testspielerfolg gegen Niederlande

erschienen am 09.09.2016



Die deutschen Volleyballer haben das vorletzte Testspiel in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation gewonnen. In Antwerpen setzte sich das Team von Bundestrainer Vital Heynen 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) gegen die Niederlande durch. Am Samstag (19 Uhr) folgt die Generalprobe gegen Belgien. "Ich hoffe, dass wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen. Wir sind auf einem guten Weg", sagte Heynen.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) tritt in der EM-Qualifikation in der Gruppe A zun├Ąchst in Podgorica/Montenegro (16. bis 18. September) und dann in Las Palmas/Spanien (23. bis 25. September) an. Nur der Sieger des Viererturniers mit Montenegro, Spanien, der Schweiz und Deutschland l├Âst direkt das Ticket f├╝r die Endrunde 2017 in Polen. Der Zweitplatzierte kann sich ├╝ber die Play-offs gegen den Zweiten der Gruppe C (Belgien, Griechenland, Moldawien, Ukraine) ebenfalls noch qualifizieren.