EM: Zweite Niederlage fÃ¼r deutsche Baseballer

EM: Zweite Niederlage für deutsche Baseballer

erschienen am 15.09.2016



Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in den Niederlanden ihre zweite Niederlage kassiert und fast alle Chancen auf eine Medaille verspielt. Das Team von Bundestrainer Martin Helmig unterlag im ersten Spiel der Finalrunde Italien mit 0:12 und rutschte auf den vierten Platz ab. Die beiden besten Teams erreichen das Finale.

In der Vorrunde hatte die deutsche Mannschaft bereits 2:10 gegen Rekordeuropameister Niederlande verloren. Die letzten Gegner sind am Freitag (11.00 Uhr) Belgien und am Samstag (15.00) Spanien. Nur mit zwei Siegen hätte das Helmig-Team noch eine Chance auf Edelmetall.