Eberl: "Wollen den dritten Platz festigen"

14.09.2016

freiepresse.de

Brennpunkt

BVB in Warschau unter Zugzwang - Gladbach muss nachsitzen

Endlich wieder Champions League. Nach einem Jahr in der Europa League kehrt der BVB in die europäische Königsklasse zurück. Zeit zum Einspielen bleibt der neuen Mannschaft in diesem Wettbewerb jedoch nicht. Das Spiel der Gladbacher in Manchester wird nachgeholt. weiterlesen