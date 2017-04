Eberl verlängert Vertrag bei Borussia Mönchengladbach bis 2022

erschienen am 01.04.2017



Sportdirektor Max Eberl bleibt Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach treu. Der 43-Jährige, der zuletzt mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht worden war, verlängerte seinen bis 2020 laufenden Vertrag bei den Fohlen bis 2022. Das gab der Verein am Samstag bekannt.