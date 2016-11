Eberl zu Bayern-Gerüchten: "Kein Thema für mich"

erschienen am 30.11.2016



Sportdirektor Max Eberl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach sieht seine Zukunft beim fünfmaligen deutschen Meister und denkt nicht an einen Wechsel zu Bayern München. "Ich habe mich dazu schon im Sommer geäußert und es gibt da auch keinen neuen Stand. Ich habe bei Borussia einen Vertrag bis 2020, ich fühle mich in Gladbach total wohl, ich will hier etwas erreichen und alles andere ist kein Thema für mich", sagte der 43 Jahre alte Ex-Profi am Mittwoch.

Eberl reagierte damit auf erneut aufgekommene Spekulationen, er könne neuer Sportdirektor beim Rekordmeister werden. Gladbachs Klub-Präsident Rolf Königs ergänzte: "Wir haben nicht ohne Grund im Herbst 2015 die Verträge mit unseren beiden wichtigsten Akteuren im operativen Bereich, Max Eberl und Stephan Schippers, langfristig bis 2020 verlängert."Es könne keine Rede davon sein, dass wir bereit sind, "jemanden ziehen zu lassen".

Die sportliche Weiterentwicklung des Vereins und der Bau des neuen multifunktionalen Gebäudes im Borussia-Park seien Projekte, "für die unsere beiden Geschäftsführer maßgeblich verantwortlich und unverzichtbar sind", so Königs.