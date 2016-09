Ecclestone bleibt auch bei Formel-1-Verkauf der Chef

erschienen am 07.09.2016



Bernie Ecclestone bleibt wohl auch bei einem Verkauf der Formel 1 an das Medienunternehmen Liberty Media aus den USA der Chef. Dies berichtet das Fachblatt Autosport am Mittwoch. Neuer Vorsitzender wird demnach Chase Carey, beide sollen Hand in Hand die Geschicke der K├Ânigsklasse des Motorsports leiten.

Der seit Jahren angedachte Verkauf der Formel 1, der f├╝r 8,5 Milliarden Dollar ├╝ber die B├╝hne gehen soll, steht unmittelbar bevor. Ver├Ąu├čert werden nicht nur die Anteile des Hauptaktion├Ąrs CVC Capitals, der 35,1 Prozent h├Ąlt. Ecclestone selbst ist mit 5,3 Prozent an der Formel 1 beteiligt. Derzeit ist der 85-J├Ąhrige der von CVC eingesetzte Gesch├Ąftsf├╝hrer der K├Ânigsklasse. Diese Position soll er auch k├╝nftig einnehmen.

Die Verhandlungen zwischen Liberty Media und CVC waren am Dienstag in London bis in die Nacht gegangen. Sie wurden dann nach Informationen von Autosport am Mittwoch fortgesetzt. Nach einem neuerlichen Termin am kommenden Dienstag ist dann die endg├╝ltige Abwicklung des Deals vorgesehen. Dies erfordert jedoch noch die Zustimmung einiger weiterer Anteilseigner wie des Automobil-Weltverbandes FIA, dem ein Prozent an der Formel geh├Ârt.

Berichte ├╝ber den Verkauf der Serie waren in den vergangenen Jahren stets mit Vorsicht zu genie├čen. Ecclestone selbst hatte schon mehrfach Deals angek├╝ndigt, umgesetzt wurden diese bislang aber nicht.