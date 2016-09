Edebali verliert zweites Spiel mit den Saints

erschienen am 18.09.2016



Linebacker Kasim Edebali hat mit den New Orleans Saints auch das zweite Spiel der US-Football-Liga NFL verloren. Das Team aus Lousiana unterlag bei den New York Giants mit 13:16 (3:7). F├╝r die Giants war es bereits der zweite Saisonsieg.

Die Carolina Panthers, die vergangene Saison im Super Bowl gegen die Denver Broncos verloren hatten, besiegten die San Francisco 49ers mit 46:27 (17:10). Panthers-Quarterback Cam Newton warf dabei vier Touchdown-P├Ąsse.