Edelfan Nadal glücklich über Real-Triumph: "Das war exzellent"

erschienen am 04.06.2017



Edelfan Rafael Nadal hat sich überglücklich über den Champions-League-Sieg von Real Madrid gezeigt. "Ich bin so happy. Es ist ein historischer Moment. Die zweite Halbzeit war außergewöhnlich. Die Vorstellung des Teams war exzellent", sagte der spanische Paris-Rekordgewinner nach seinem Viertelfinaleinzug bei den French Open am Sonntag.

Der 14-malige Grand-Slam-Sieger Nadal, ein bekennender Real-Fan und glänzender Fußballer, hatte sich das Endspiel der Königlichen gegen Juventus Turin (4:1) mit einigen Familienmitgliedern und Freunden vor dem Fernseher angesehen. Der Linkshänder hatte damit doppelten Anlass zum Feiern, denn am Samstag war Nadal 31 Jahre alt geworden.