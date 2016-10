Effektiv und pfiffig - der CFC dreht auf

Ein Pflichtsieg für den CFC: Mit 4:1 bezwangen die Himmelblauen gestern das Drittligaschlusslicht FSV Mainz II. Dann doch mehr als nur Pflicht, es wurde eine Kür.

Von Thomas Scholze

erschienen am 17.10.2016



Chemnitz. Dennis Mast strahlte gestern nach dem Anpfiff übers ganze Gesicht. Zum ersten Mal durfte der 24-Jährige in der Community4you-Arena über ein eigenes Tor jubeln. Von Anton Fink mit einem Zuckerpass bedient, zog Mast im Strafraum ab und überwand Gästekeeper Florian Müller zum 1:0 (17.). Der Dosenöffner für den Chemnitzer FC, der am Ende der 90 Minuten einen 4:1 (3:0)-Erfolg gegen den Tabellenletzten einfahren konnte.

Ein deutliches Ergebnis, bei dem den Hausherren ein wenig auch Göttin Fortuna half. "Das Spiel kann in jede Richtung kippen", bekannte CFC-Trainer Sven Köhler, der Daniel Frahn nach dessen noch nicht ganz überstandener Erkrankung vorerst auf der Bank gelassen hatte. Die ersten Akzente vor 6045 Zuschauern setzte der FSV. Der Kopfballaufsetzer von Matti Steinmann - im letzten Jahr noch ein Himmelblauer und deswegen gestern entsprechend motiviert - ging knapp über den Kasten (5.). Heinz Mörschels Kopfball krachte an die Latte des CFC-Tores (11.). "Das Glück war auf unserer Seite", wusste Köhler. Auch nach der Führung, als Mainz' neben Steinmann auffälligster Spieler, Sturm-Hüne Aaron Seydel, frei vor der Chemnitzer Kiste auftauchte. Nicht nur Glück: Kevin Kunz parierte Seydels Schuss in starker Manier (32.).

Gnadenlos effektiv war der CFC. Nach einer für Gäste wie Gastgeber verwirrenden Eckballvariante landete der Ball vor den Beinen von Björn Jopek, der Mainzer Marcel Costly konnte den Einschlag nur verhindern, indem er Jopek umsenste. Schiedsrichter Pascal Müller zeigte bei seinem ersten Drittligaeinsatz auf den Elfmeterpunkt. Anton Fink verwandelte sicher (35.) - der siebte Saisontreffer des himmelblauen Schützen vom Dienst.

Die Mainzer hatten diesen Rückschlag noch nicht verdaut, da schlug es schon wieder ein. Diesmal spielte Dennis Grote - als Mittelfeldspieler mit vielen guten Aktionen - einen genauen Pass auf Philip Türpitz, der per Kopf in die Mitte ablegte, wo Tim Danneberg nur noch einzuschieben brauchte (37.).

Genau das war eines der Erfolgsgeheimnisse der Köhler-Truppe: Immer wieder tauchten andere Männer im nominell von Anton Fink besetzten Sturmzentrum auf. Fink ließ sich oft fallen, so entstand Platz für Türpitz, Mast, Grote, Danneberg, Jopek. Dieser Rotation konnte die Abwehr der Rheinländer nicht immer folgen. "Alle sind aufgefordert, sich am Angriffsspiel zu beteiligen und auf Torejagd zu gehen, dann sind wir schwerer auszurechnen", hatte Sportdirektor Stephan Beutel jüngst betont. Die Mannschaft befolgte das.

Das Match war gelaufen. Der CFC agierte nach der Pause trotzdem weiter offensiv, zog sich nicht - wie an anderen Tagen schon mit üblen Folgen geschehen - an den eigenen Sechzehner zurück. Jopek traf noch einmal den Pfosten (50.), Mounir Bouziane auf der anderen Seite mit einem Schlenzer zum 1:3 aus Mainzer Sicht (71.). An anderen Tagen hätte sich Kevin Kunz über ein Gegentor aus großer Entfernung sehr geärgert, gestern nahm er es gelassen. Für seine Vorderleute war es ein Weckruf, noch einmal eine Schippe draufzupacken. Der eingewechselte Julius Reinhardt brachte frischen Wind. Zwei Riesen versiebte der Blondschopf (81. und 84.), dann traf er nach einer Kombination über Fink und Frahn zum 4:1 - die Beruhigungspille für den CFC (85.). Auch für den inzwischen ausgewechselten Dennis Mast: "Es macht wirklich mehr Spaß, eigene Tore nach einem Sieg zu bejubeln." Bei Masts erstem Saisontor in Aalen hatte es am Ende nur zu einem 2:2 gelangt.