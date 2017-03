Ehemaliger FIFA-Funktionär Mayne-Nicholls zieht vor den CAS

erschienen am 02.03.2017



Der Chilene Harold Mayne-Nicholls, einst Vorsitzender der FIFA-Evaluierungs-Kommission für die WM-Endrunden 2018 in Russland und 2022 in Katar, zieht wegen der an ihm verhängten Dreijahressperre vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS. Das teilte das oberste Sportgericht am Donnerstag mit.

Mayne-Nicholls, früherer Präsident des chilenischen Fußball-Verbandes, war erstinstanzlich für sieben Jahre für alle nationalen und internationalen Fußballtätigkeiten gesperrt worden, da er im Rahmen seiner früheren Tätigkeit für den Weltverband FIFA unter anderem Geschenke angenommen und sich zudem weitere Vorteile verschafft haben soll.

Diese Strafe reduzierte die FIFA-Berufungskommission später auf drei Jahre. Mayne-Nicholls fordert nun eine Annullierung der Sperre.