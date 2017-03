Ehrgeiziges Duo voller Leidenschaft

In der Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft spielen mit Maik Baumann und Swen Michael zwei Sachsen, die unabhängig voneinander eine enge Beziehung zu Chemnitz haben. Ihr Sport ist für sie eine wertvolle Bestätigung.

Von Martina Martin

erschienen am 07.03.2017



Chemnitz. Sie sind altersmäßig zwar nur 12 Monate auseinander, doch in ihrem Sport hinsichtlich ihrer aktiven Zeiten voller Extreme. Maik Baumann, der in wenigen Tagen 37 Jahre alt wird, gehört bereits seit 2005 zur Nationalmannschaft im Rollstuhlrugby. Swen Michael, der kurz vor seinem 36. Ehrentag steht, gab indes erst im Juli 2014 sein Auswahldebüt. Dennoch sind beide feste Größen im Team, das sich aktuell auf die Heim-Europameisterschaft in Koblenz (August) vorbereitet. Erst vor wenigen Tagen traf sich die Nationalmannschaft wieder zu einem gemeinsamen Lehrgang in Bad Blankenburg, nachdem sie Anfang des Monats drei Tage in Chemnitz harte Übungseinheiten absolvierte.

"Maik ist der absolute Leader bei uns, gibt die Richtung vor, weiß immer, was zu tun ist. Er besitzt einfach die größten Erfahrungen, ist der Ansprechpartner für alles", sagt Swen Michaelis über seinen Kapitän. Er selbst fühlt sich auf Grund der Kürze der Zeit da noch wie ein Nachwuchsakteur, obwohl er vor jeder Partie schon den Schlachtruf anstimmen darf. Und Maik Baumann findet ebenso nur lobende Worte für den Gefährten: "Swen brachte als ehemaliger Topsportler beste Voraussetzungen mit. Seine Entwicklung geht stetig nach oben, die speziellen Dinge, die Techniken hat er sich schnell angeeignet. Er ist eine echte Verstärkung für uns und passt auch menschlich absolut in die Truppe."

Sie kamen dabei auf sehr unterschiedlichen Wegen zu ihrem Sport, wobei Chemnitz in beiden Lebensläufen jeweils zu bestimmten Zeiten eine wichtige Rolle spielt. In der Stadt selbst begegneten sie sich aber nie bewusst. Maik Baumann arbeitete bis 2007 in Chemnitz, seit Februar 2016 ist er in der Dienststelle der Bundespolizei in der Stadt tätig, wohnt seitdem auch wieder bei seiner Familie in Zwönitz. In der Erzgebirgsstadt wuchs er auf, spielte dort zehn Jahre Handball - bis zu jenem Schicksalsschlag am 3. Oktober 1998. Bei einem Autounfall verletzte er sich schwer, verbrachte die folgenden neun Monate im Krankenhaus. "Ich war 18 Jahre, plötzlich hatte ich ein anderes Leben. Anfangs konnte ich nichts mehr, musste alles neu erlernen. Das war heftig, da fällt man in ein Loch", erinnert sich der Sachse, möchte über Details am liebsten nicht mehr sprechen.

Inzwischen relativiert er im Rückblick: "Ich hatte sehr viel Glück, da ich mit einer inkompletten Querschnittslähmung im Halswirbel noch, beziehungsweise wieder Restfunktionen besitze. Das Nötigste kann ich heute sogar bedingt laufen." Die ersten Jahre verbrachte er überwiegend nur im Rollstuhl. Auf dem Weg zurück halfen ihm vor allem sein Wille, seine Familie, seine Freunde und auch sein neuer Sport, der ihm ein weiteres Stück Lebensqualität bringt. Das erste Mal kam er mit Rollstuhlrugby während seiner Reha in Kreischa in Berührung. Es sagte ihm sofort zu, sodass er aus Spaß auch weitertrainierte, als er später in Dresden eine Umschulung zum Verwaltungsfachangestellten absolvierte.

Mit seinem Hobbyteam nahm er dann 2001 an einem Turnier in Köln teil - und fiel den Experten auf. "Meine Vergangenheit als Handballer kam mir da wohl auch zugute", meint Maik Baumann. Denn kurze Zeit später meldete sich der RSC Bad Wildungen, einer der damals stärksten Vereine Deutschlands bei ihm. Nach einigen gemeinsamen Trainingseinheiten an den Wochenenden ging alles sehr schnell. 2003 spielte er erstmals in der Bundesliga mit, 2004 wurde er A-Kader, im Januar 2005 durfte er sich bei einem Turnier in Göteborg erstmals das Nationaltrikot überstreifen. "Das war schon was Großes für mich. Und ich konnte mich auch recht gut entwickeln, auch meine Funktionen wurden immer besser", berichtet der stämmige Sachse, der seither bei allen Welt- und Europameisterschaften (2005; 2007: jeweils Silber; 2009: Bronze) sowie als Höhepunkt bei den Paralympics 2008 dabei war. Zwischenzeitlich ließ er sich sogar nach Kassel versetzen, um so näher am Haupttrainingsort des Erstligateams in Hessen zu sein.

Swen Michaelis widmet sich dieser Disziplin indes erst seit genau drei Jahren. Für ihn ist es ebenfalls die zweite Karriere, wobei er den Zeitpunkt des Beginns selbst bestimmen konnte. Mit seiner Behinderung Dysmelie (Fehlbildungen von Gliedmaßen) lebt er von Geburt an und fand im Schwimmen über 15 Jahre seine Selbstbestätigung. Er nahm an vier Paralympics (2000: Silber; 2004: Bronze) teil, errang bei WM und EM insgesamt 14 Medaillen, stellte zahlreiche nationale Rekorde auf. 2013 beendete der gebürtige Chemnitzer, der inzwischen mit seiner Verlobten Stefanie Weinberg in Leipzig wohnt und in der Messestadt als Betriebsprüfer arbeitet, seine erfolgreiche Laufbahn. Er blieb zwar weiterhin in der Freizeit aktiv, ging auch ab und an schwimmen.

Doch irgendwann spürte er, dass ihm die intensive sportliche Herausforderung doch fehlte. Er schaute sich bei den Kugelstoßern sowie den Sitzvolleyballern um und landete nach einem Tipp seiner früheren Trainerin Ute Schinkitz schließlich beim Rollstuhlrugby. Es gefiel ihm auf Anhieb. Von seiner Statur her besaß er beste körperliche Voraussetzungen, das für ihn ungewohnte Fahren im Rollstuhl und andere Spezifika erlernte er vergleichsweise rasant, wobei er sich in diesem Prozess noch längst nicht am Ende sieht. Sein Training gestaltet er neben den Lehrgängen daheim mehrfach pro Woche sehr vielfältig, paukt Athletik und Kraft, zieht für die Kondition wieder regelmäßig seine Bahnen im Becken. "Dieser Mannschaftssport ist so abwechslungsreich, einfach cool, macht Riesenspaß", gerät Swen Michaelis ins Schwärmen und fügt eine für ihn beeindruckende Erfahrung an: "Und ich finde es toll, dass diejenigen mit den größten Behinderungen im Spiel die Besten sind und uns unterstützen, während es außerhalb genau umgekehrt ist, dass wir ihnen helfen."

Als Routiniers im bereits fortgeschrittenen Sportleralter, wie beide mit einem Augenzwinkern betonen, wollen sich Maik Baumann und Swen Michaelis hinsichtlich ihrer Zukunft nicht festlegen, sie planen, wie es zum Slogan geworden ist, von Jahr zu Jahr. Die WM 2018 in Sydney ist auf alle Fälle ein Ziel. Und dann wären ja noch die Paralympics 2020 in Tokio. Reizvoll für den Kapitän nach zwei knapp verpassten Qualifikationen mit dem Team 2012 und 2016 - und natürlich auch für den Neuling, der seine zweite Karriere krönen könnte ...