Ein Champion auf und neben der Strecke

Der einstige Motorradweltmeister Nicky Hayden erlag nach einem Fahrradunfall seinen Verletzungen. Wenige Stunden zuvor starb eine deutsche Triathletin im gleichen Krankenhaus unter ähnlichen Umständen.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 23.05.2017



Cesena. Seit Kindestagen raste Nicky Hayden mit seinen Brüdern über das Anwesen der motorsportverrückten Familie in Kentucky, Mehr als 15 Jahre lang beherrschte der US-Amerikaner Motorräder bei Geschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometer pro Stunde. Es ist die traurige Ironie des Schicksals, dass Nicholas Patrick Hayden am Montag an Verletzungen starb, die er sich bei einem Fahrradunfall zuzog.

"Wir werden dich nie vergessen", erklärte Stefan Bradl über die sozialen Netzwerke. Der deutsche Pilot war seit Beginn dieser Saison Haydens Teamkollege beim Honda-Team in der Superbike-WM. "Es war eine Ehre, mit dir die Garage zu teilen", so Bradl. "Diese Nachricht hat mich zutiefst getroffen", twitterte der amtierende Motorrad-Weltmeister Marc Marquez aus Spanien.

Nicky Haydens Bruder Tommy bedankte sich für die Anteilnahme und Unterstützung von Fans und einstigen Wegbegleitern. "Trotz der traurigen Zeit, hoffen wir, dass jeder den glücklichen Nicky in Erinnerung behält. Und am glücklichsten war er auf dem Motorrad", heißt es in dem Statement der Familie.