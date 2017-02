Ein Fehler war einer zu viel

Nico Ihle stellt bei der WM im Sprintvierkampf deutsche Rekorde auf und liegt sehr gut im Rennen. Doch ein Patzer lässt den Medaillentraum jäh platzen.

Von Thomas Treptow

erschienen am 27.02.2017



Calgary/Chemnitz. Nach vier Wochen Wettkampf- und Reisestress freut sich Nico Ihle sehr auf das Wiedersehen mit seiner Familie im heimatlichen Lichtenstein. Gern hätte er seinen Töchtern Maxi und Emma auch zwei WM-Medaillen mitgebracht - doch daraus wurde nichts. Nach Silber bei der Einzelstrecken-Weltmeisterschaft in Südkorea ging der 31-Jährige beim Championat im Sprintvierkampf am letzten Wochenende im kanadischen Calgary leer aus. Der achte Platz tut weh, weil Nico Ihle nach dem ersten Tag äußerst aussichtsreich auf Platz zwei des Gesamtklassements gelegen hatte. Nach einem verkorksten zweiten 500-m-Rennen musste er seine Ambitionen jedoch begraben. "Nach einem groben Fehler hat es leider nicht mehr für eine Medaille gereicht", schrieb der Sachse auf Facebook.

In der ersten Innenkurve kam der Eisschnellläufer von der Chemnitzer Skater-Gemeinschaft (CSG) ins Rudern. "Das Eis unter der Kufe ist mir regelrecht weggebrochen. Da hatte ich Mühe, auf den Beinen zu bleiben. Das ist bitter, aber äußere Einflüsse hat man nicht in der Hand", schilderte Nico Ihle die Situation, die ihn förmlich aus der Nähe der Podestplätze katapultierte. 35,03 Sekunden waren zu weit entfernt von seinem deutschen Rekord von 34,37 Sekunden, den er am ersten Tag über 500 Meter aufgestellt hatte. Eine Bestmarke von dreien. Hinzu kommen die 1:07,17 Minuten aus dem ersten 1000-Meter-Rennen und die 136,855 Punkte nach vier Strecken. Den Sieg auf der 1100 Meter hoch gelegenen Bahn von Calgary holte sich der Niederländer Kai Verbij, der den 14 Jahre alten Weltrekord des Kanadiers Jeremy Wotherspoon um 1,2 Zähler auf 136,065 Punkte verbesserte.

Diese Punktzahl lag sogar für Nico Ihle im Bereich des Möglichen. Immerhin, drei deutsche Rekorde und mit Silber in Südkorea (500 m) die erste WM-Medaille, das tröstet und kann sich sehen lassen. Trainer Klaus Ebert trauert zu Hause in Chemnitz trotzdem der "vorzüglichen Ausgangsposition" von Calgary hinterher. Und er sah noch andere Gründe für die vergebene Medaillenchance. "Schon der 100-Meter-Angang von 9,82 Sekunden war zu langsam. Das geht nicht, wenn du bei dieser Leistungsdichte etwas reißen willst. Da ist ein Fehler einer zu viel", bewertete der Coach den schlechtesten Lauf seines Schützlings. "Das widerspiegelt einfach nicht Nicos Leistungsmöglichkeit, weil seine physische Stärke eine andere ist", fügte Klaus Ebert an. Auch im mentalen Bereich sieht der erfahrene Trainer Verbesserungspotenzial. "Ich hatte den Eindruck, dass Nico in der Nacht schon von der Medaille geträumt hat, anstatt den zweiten Tag ruhig und überlegt anzugehen. Denn dann geht der Wettkampf wieder von vorn los", kritisierte der Coach, der aus seiner Enttäuschung keinen Hehl machte. Nico Ihle hatte bei seiner Ursachenforschung bereits ähnliche Ansätze gefunden. "Vielleicht wollte ich zu viel", mutmaßte der CSG-Athlet.

Ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, ist ein achter Platz bei der Sprint-WM freilich nicht. Dafür ist der mehrfache dDeutsche Meister auch nicht der Typ: "Aufgeben ist keine Option, dann gehe ich es halt im nächsten Jahr erneut an, bis es irgendwann klappt", ließ Nico Ihle seine Fangemeinde auf Facebook wissen. Seine drei größten Fans - seien Frau und seine beiden Kinder- wird er in Kürze wieder in die Arme schließen. (mit dpa)