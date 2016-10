Ein Rekordmann mit hohen Ansprüchen

Der 320-fache Eishockey-Nationalspieler Udo Kießling hat bislang nicht als Trainer gearbeitet. Nun nimmt er doch den Platz hinter der Bande ein: für einen Abend in seiner Geburtsstadt Crimmitschau.

Von Holger Frenzel

erschienen am 27.10.2016



Crimmitschau. Schon vor mehreren Jahren hat Udo Kießling seine Schlittschuhe in die Ecke gestellt. Im November 2012 drehte der einstige Weltklasseverteidiger letztmals einige Runden auf dem Eis, als ein Ehrenbanner mit seiner Trikotnummer in der Kölnarena aufgehängt wurde. "Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst und würde nur noch auf das Eis gehen, wenn ich auch ein- bis zweimal pro Woche trainieren könnte", sagt der 61-Jährige, der sich inzwischen lieber auf dem Golfplatz und beim Wandern fit hält.

Deshalb verzichtet Udo Kießling auch auf einen Einsatz in der neuen "World Legends Hockey League". Sie gastiert am Sonnabend erstmals im Kunsteisstadion Sahnpark. Dann treffen die Eishockey-Altstars aus Deutschland und Tschechien aufeinander. Udo Kießling, der in Crimmitschau geboren ist, wird das Gastgeberteam als Trainer betreuen. Was sagt er zu den Ex-Nationalspielern, die in ihrer Karriere (fast) alles erreicht haben? Udo Kießling wird vor dem ersten Bully an den Spaßfaktor erinnern. "Trotzdem muss man die Leute etwas kitzeln, damit sie eine gute Figur abgeben", meint der frühere Abwehrspieler, der sich auf das Wiedersehen mit vielen ehemaligen Weggefährten freut. Zu den bekanntesten Akteuren gehören Mirko Lüdemann und Uli Hiemer.

Udo Kießling ist immer noch Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft. Er hat in 320 Länderspielen das Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust getragen. So oft wie kein anderer deutscher Eishockeyspieler. Zu seinen größten Erfolgen gehört der Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck. Er gewann sechsmal den deutschen Meistertitel mit dem Kölner EC. Die KEC-Fans haben ihren Udo aufgrund der Einsatzfreude mit einem eigenen Spruch gefeiert. "Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er spielt bei Köln mit der Nummer vier." In der Saison 1981/82 war er der erste deutsche Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Eine schwere Verletzung hat 1996 die besondere Karriere beendet. Udo Kießling bekam den Puck ins Gesicht geschossen und trug mehrere Brüche davon. Rund vier Wochen verbrachte er im Krankenhaus. Obwohl die Eishockey-Ikone schon während der aktiven Laufbahn die Trainerausbildung absolvierte, übernahm Udo Kießling nie den Job hinter der Bande. Dabei stand er in der Saison 1996/97 kurz vor der Unterschrift bei den Lions Frankfurt. "Ich habe mir einige Spiele der Mannschaft angeschaut und dann lieber auf die Rolle als Feuerwehrmann verzichtet", erinnert sich der Ausnahmeakteur. Stattdessen hat sich der Mann mit den sächsischen Wurzeln in Köln auf die Tätigkeit bei einem Bauträger konzen- triert. Dort ist er seit zwei Jahrzehnten beschäftigt, begleitet eine Vielzahl von Hochbauprojekten.

Mit Mutter Ilse und Vater Gerhard, die am 27. September 1957 mit Udo und seiner Schwester Ilse in den Westen geflohen sind, steht der Rekordspieler regelmäßig in telefonischem Kontakt. Sein Vater, der in Meerane geboren ist, hat einst die DDR-Auswahl betreut und nach der Flucht als Bundestrainer gearbeitet. Die Eltern, die jenseits der 90 sind, leben in Mittenwald. "Ihnen geht es altersgemäß ganz gut. Sie freuen sich über den Blick auf ihre Berge", berichtet Udo Kießling. Seine Eltern pflegen noch einige Verbindungen nach Westsachsen. "Dadurch wussten sie beispielsweise schon vor meinem Telefonanruf, dass ich zum Legendenspiel nach Crimmitschau fahren will", meint Udo Kießling, der wahrscheinlich schon am Freitag in seine Geburtsstadt kommen und das Zweitligapunktspiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau sowie den Kassel Huskies verfolgen wird.

Damit kehrt einer der bekanntesten deutschen Eishockeyspieler nach 23 Jahren ins Kunsteisstadion im Sahnpark zurück. Dort stand er zuletzt am Ende der Saison 1992/93 auf dem Eis, als der Bundesligist EV Landshut mit den gebürtigen Crimmitschauern Udo Kießling und Stefan Steinbock zu einem freundschaftlichen Vergleich zu Gast war. Im letzten Drittel trugen die beiden damals das ETC-Trikot.