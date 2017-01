Ein Routinier soll für Auer Tore sorgen

Albert Bunjaku spielte einst in der Bundesliga und bei einer WM. Nun soll der 33-Jährige dem FC Erzgebirge Aue dabei helfen, in der 2. Bundesliga zu bleiben. Es gibt Parallelen zu einem ehemaligen FCE-Profi, der im Herbst seiner Karriere in Aue erfolgreich auf Torejagd ging.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 13.01.2017



Torre-Pacheco. Albert Bunjaku steckten die Flugstrapazen noch in den Gliedern, als er am Donnerstag zum ersten Mal das Trikot des FC Erzgebirge Aue überstreifte. Anzumerken war das dem 33-Jährigen beim 0:0 der Veilchen gegen den belgischen Erstligisten Waasland Beveren nicht. Zwar vergab der Stürmer eine gute Torchance, doch er präsentierte sich lauffreudig und auffällig. Ein Dribbling bis in den Strafraum des Gegners und ein genaues Zuspiel des Neuzugangs hätte Clemens Fandrich zum 1:0 nutzen können.

Den Vortag hatte der Schweiz-Kosovare noch in Flugzeugen und an Flughäfen verbracht. "Ein Flug wurde gestrichen, mit dem nächsten habe ich die Anschlussflüge verpasst", berichtete der erste FCE-Neuzugang des Winters von seiner Anreise. Als Bunjaku am Mittwoch um 19.30 Uhr im Hotel eingetroffen war, ging es ganz schnell: Eine herzliche Begrüßung von Trainer Pavel Dotchev am Abend, die offizielle Transfermitteilung des Vereins am nächsten Tag, eine kurze Trainingseinheit am Morgen - und schon stand Bunjaku in der Startformation.

Genauso fix wie der erste Auftritt im lila-weißen Trikot für den Angreifer anstand, hatte sich Bunjaku zuvor entschieden, den FC St. Gallen zu verlassen. "Der Trainer hat mich angerufen und gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Dann habe ich mit meiner Familie gesprochen, eine Nacht darüber geschlafen und ihm zugesagt", erklärte Bunjaku. Der ausschlaggebende Grund des Spielers für den Wechsel war Dotchev. Der Coach der Erzgebirger hatte in Erfurt mit dem Stürmer zweieinhalb Jahre zusammengearbeitet. Eine Zeit, die Bunjaku zu den Höhepunkten seiner Karriere zählt - was durchaus bemerkenswert ist, denn der Routinier blickt auf eine Laufbahn mit einer WM-Teilnahme (2006 für die Schweiz), 13 Treffern in der Bundesliga (Nürnberg) und einem Einsatz im ersten Länderspiel des Kosovo.

Für Dotchev war die gemeinsame Vergangenheit jedoch nicht der Punkt, den Angreifer anzurufen, obwohl er dachte, dass ein Wechsel nur schwer zu bewerkstelligen sei. "Es passt sportlich", so der 51-Jährige. Der Fußballlehrer beschrieb Bunjaku am Donnerstag folgendermaßen: "Er ist der gleiche Spielertyp wie Pascal Köpke, nur erfahrener." Dotchev betonte, dass Bunjaku Aues Stürmer Nummer eins nicht aus der Formation verdrängen soll: "Sie werden sich sehr gut ergänzen. Ich will häufiger mit zwei Stürmern spielen."

Schon am Donnerstag beim letzten Test des Trainingslagers in Spanien, am Freitag reisen Mannschaft und Betreuer ab, gegen Beveren ließ der Auer Trainer das Duo von Beginn an als Doppelspitze auflaufen. Auf den Füßen standen sich Bunjaku und Köpke nicht - allerdings fehlte dem Neuzugang naturgemäß an seinem ersten offiziellen Arbeitstag als FCE-Profi die Abstimmung mit den Kollegen.

Bunjaku will das so schnell wie möglich ändern. Denn er hat genaue Vorstellungen, wie er dem abstiegsbedrohten Club helfen will. "Ich bin ein erfahrener Spieler, der den Jungs den Weg weisen kann", so der einstige Bundesliga-Torjäger. "Ich habe in Nürnberg schon den Abstiegskampf erlebt. Das ist nicht einfach. Du kannst aus dieser Situation aber auch gestärkt hervorgehen." Mit dem Ende dieser Saison sieht der zweifache Familienvater seine Aufgabe im Lößnitztal nicht als beendet an - egal, ob Aue den Klassenerhalt schafft oder nicht. Sonst hätte er keinen Vertrag unterschrieben, der bis Sommer 2019 und sowohl für die 2. als auch die 3. Liga gültig ist.

Ein Großteil der mit ins Trainingslager gereisten Fans konnte den Neuzugang nicht mehr vor Ort sehen. Die Anhänger waren am Donnerstagmorgen zurück nach Deutschland geflogen. Doch als bereits am Dienstagabend die erste Meldung des sich anbahnenden Wechsels die Runde machte, wurde immer wieder ein Vergleich aus der Auer Vergangenheit diskutiert. Vor elf Jahren war Andrzej Juskowiak vom FC Erzgebirge verpflichtet worden, als sich der Club im Winter-Trainingslager im Ausland aufhielt. Transfer-Zeitpunkt, Position, Alter, Bundesliga- und Länderspielerfahrung - die Parallelen zwischen den beiden Torjägern sind durchaus vorhanden. Ob Bunjaku genauso einschlägt wie der Pole, der in dreieinhalb Jahren die FCE-Fans mit Toren verzückte? Darauf angesprochen, antwortete der 33-Jährige: "Das hoffe ich doch."

Arbeitsgruppen und Briefe Die Vereinsführung will sich schriftlich an die Personen wenden, die bei der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr "Falschbehauptungen und Verleumdungen gegen Vereinsgremien und Funktionsträger" geäußert haben. Das teilte die Vereinsführung in einer Mitteilung auf der Internetseite des FC Erzgebirge mit. Der von Vereinspräsident Helge Leonhardtangekündigte Faktencheck zu Äußerungen einiger Mitglieder während der Versammlung soll in den nächsten Tagen auf der Homepage des Vereins erscheinen. Zwei Arbeitsgruppen sollen zudem gebildet werden. Die eine soll sich mit dem Gründungsdatum des Vereins beschäftigen, um das sich gestritten wird. Die andere soll eine Reform der Satzung erarbeiten, über die bei der diesjährigen Mitgliederversammlung abgestimmt werden soll.