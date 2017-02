Ein amerikanischer Gold-Traum

Lowell Bailey wollte im vergangenen Jahr eigentlich mit dem Biathlon aufhören und Bisons züchten. Jetzt ist er Weltmeister im Einzel.

Von Thomas Treptow

erschienen am 17.02.2017



Hochfilzen. Das, was am Donnerstag bei der WM in Hochfilzen im Einzelwettkampf passierte, das ist Biathlon in seiner schönsten, spannendsten und emotionalsten Form. Und wenn keiner der üblichen Verdächtigen Gold gewinnt, dann bekommt das Ganze noch einen sensationellen Anstrich. Lowell Bailey war der Mann, der nach dem Sprintsieg von Benedikt Doll für die zweite große Überraschung sorgte. Dass der lange auf Platz drei liegende Erik Lesser beim Showdown auf Rang vier zurückfiel, ist aus deutscher Sicht schade, passt aber zu dem Krimi.

Die Hauptrolle spielte ein 35-Jähriger aus Salt Lake City, der im vergangenen Jahr seine Karriere schon beenden wollte. "Ich gönne es ihm, er ist ein Superkerl. Er war ja schon zu Hause auf seiner Bison-Farm und jetzt wird er Weltmeister", scherzte Lesser über den inzwischen zu den Akten gelegten Plan des US-Amerikaners. Der war nach seinem Sieg von den Socken. "Es ist der Wahnsinn, verrückt, ein Traum", stammelte Bailey und schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf. Dann ließ er sich mit seiner Frau Erika und Töchterchen Ophelia bei der Flower-Ceremony auf dem Podest feiern.

Zuvor hatte er das Rennen seines Lebens abgeliefert. Nach dem letzten Schießen war er mit null Fehlern in Führung liegend in die Loipe gegangen, wo er sich ein packendes Fernduell mit dem ebenfalls fehlerfreien Tschechen Ondrej Moravec (32) lieferte. Der drei Jahre Ältere gewann es mit 3,3 Sekunden Vorsprung. Dritter wurde der Franzose Martin Fourcade. "Ich wollte die Medaille nicht wie im Verfolger wieder verlieren, ich wollte sie unbedingt", sagte Lowell Bailey. Im Jagdrennen hatte er nach dem letzten Schießen auf Rang zwei gelegen, wurde am Ende aber nur Sechster.

Nach den harten 20 Kilometern bei Temperaturen um die 10 Grad Celsius stand der Oldie ganz oben und auch die Deutschen mussten zu ihm aufsehen. Erik Lesser tat es mit Gelassenheit, zumindest nach außen hin. "Nach dem Verfolger bin ich nicht mit dem Ziel in das Einzel gegangen, unbedingt eine Medaille zu gewinnen. Für mich war wichtig, wieder ein gutes Gefühl zu bekommen, mir Selbstvertrauen zu holen", meinte der Biathlet vom SV Frankenhain. Im Sprint und im Verfolger war es für den Anhänger des FC Erzgebirge Aue mit den Rängen 37 und 28 nicht gut gelaufen. "Danach ist das Selbstvertrauen erst einmal im Keller", sagte der 28-Jährige. Erik Lesser hatte im Anschluss geringfügige Änderungen an seinem Schießsystem vorgenommen, was sich letztendlich auszahlte. Weniger zufrieden gab Simon Schempp Interviews. Der Schwabe verpasste als 13. zum wiederholten Mal einen Medaillenplatz in einem WM-Einzelrennen. Schon nach dem ersten Liegendanschlag, bei dem er zwei Scheiben verfehlte, waren seine Aussichten auf einen Podiumsplatz auf ein Minimum gesunken. "Danach habe ich versucht, das Beste daraus zu machen. Es war ein ordentlicher Wettkampf", meinte Schempp, der nach dem verpatzten Auftakt dreimal null schoss. Ordentlich, aber eben auch nicht mehr. Nicht zufrieden waren im Übrigen auch die Gastgeber. Von den Österreichern schaffte es keiner unter die besten zehn. Simon Eder landete einen Platz vor Schempp, Julian Eberhard und Daniel Mesotitsch belegten die Ränge hinter dem Deutschen. Letztgenannter sorgte trotzdem für Aufsehen, weil er das Rennen in kurzen Hosen und kurzärmelig bestritt. "Eine gute Entscheidung", sagte Mesotitsch und konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf den Hochfilzener Lokalmatador Dominik Landertinger (Platz 26) nicht verkneifen. "Ich habe ihm geraten, alles auszuziehen, was er hat. Aber er hat nicht auf mich gehört." Auch der Spaß kam bei dem Biathlonspektakel nicht zu kurz.