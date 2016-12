Ein besonderer Gegner

Fußball-Drittligist Chemnitzer FC empfängt heute Aufsteiger Jahn Regensburg

erschienen am 09.12.2016



Chemnitz. Auf den Chemnitzer FC wartet heute (Anstoß 14 Uhr) im letzten Heimspiel des Jahres ein "besonderer Gegner". So sieht es der Sven Köhler. Sechs Spieler in Reihen des Drittligaaufsteigers von der Donau (Philipp Pentke, Alexander Nandzik, Marc Lais, Kolja Pusch, Markus Ziereis und Marcel Hofrath) trugen auch schon das CFC-Trikot. "Die werden ganz gewiss mit einer Extraportion Motivation in die Partie gehen", weiß der Chemnitzer Trainer. Das bestätigt Fabian Stenzel. Der Rekordspieler der 3. Liga (mittlerweile 264 Einsätze) hat selbst gute Erinnerungen an den SSV Jahn, sorgte er doch beim bis dato letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Mai 2015 in Regensburg kurz vor Schluss mit dem 1:0 für den Auswärtssieg der Himmelblauen. Beim CFC sind bis auf die Langzeitverletzten und den nach der Roten Karte in Münster für zwei Spiele gesperrten Alexander Bittroff alle Mann an Deck und wollen die heute gewiss sehr zahlreich erscheinenden Fans (im Vorverkauf wurden doppelt so viele Tickets abgesetzt wie sonst üblich) vor Weihnachten mit einem Heimsieg beschenken. Mit dem winkt auch die Rückkehr auf einen der Aufstiegsränge. Vor der Mitgliederversammlung am Montag und der Stadtratsabstimmung über einen Millionenkredit am kommenden Freitag wäre das ein gutes Signal. (ts)

Voraussichtliche Aufstellung des CFC: Kunz - Stenzel, Conrad, Dem, Cincotta - Danneberg, Jopek - Mast, Fink, Grote - Frahn.