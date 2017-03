"Ein junger deutscher Pilot für die WM ist aktuell nicht da"

Teamchef Terrell Thien will mit dem sächsischen WM-Rennstall Peugeot MC Saxoprint endlich durchstarten

erschienen am 10.03.2017



Chemnitz/Jerez. Magere 50 Punkte sammelte der sächsische Motorrad-Rennstall Peugeot MC Saxoprint im vergangenen WM-Jahr. Mit neuen Piloten und neuem Motorrad soll sich das in der anstehenden Saison ändern. Sebastian Siebertz sprach mit Teamchef Terrell Thien über die Fahrer, die Technik und die Nachwuchsprobleme in Deutschland.

Freie Presse: Die vergangene Saison lief sehr durchwachsen. Was können Sie als Team dennoch aus dem Jahr 2016 in die neue Saison mitnehmen?

Terrell Thien: Wir haben auf den Strecken viele Daten gesammelt, die helfen uns natürlich auch dieses Jahr weiter. Das ist ein Vorteil im Vergleich zu einem Rennstall, der das erste Mal mit einer Mahindra unterwegs ist.

Was muss besser werden als im Premierenjahr 2016?

Wir müssen mehr Punkte holen. Aber die Stimmung ist sehr gut - auch bei Mahindra. Wir wissen, dass das Motorrad konkurrenzfähig ist. Mit der Situation vor der Saison 2016 ist die jetzige überhaupt nicht vergleichbar. Damals waren wir mitten in einer knapp einjährigen Rettungsaktion, die schon 2015 begonnen hat, als ich beim Racing Team Germany angefangen hatte. Diese Saison ist ein echter Neustart. Wir haben nun alles, was ein WM-Team braucht. Jetzt müssen wir das auf der Strecke umsetzen und dafür sorgen, dass es jemand mitbekommt.

Derzeit testen alle Teams ihre Motorräder in Jerez. Sie haben aber schon private Tests absolviert. Sie scheinen glücklich mit der neuen Maschine zu sein?

Wir sind sehr zufrieden. Mahindra und Peugeot haben über den Winter sehr viel Arbeit in die neue Maschine hineingesteckt und einen super Job gemacht. Alle Probleme, die wir in der vergangenen Saison zu beanstanden hatten, wurden gelöst. Das Chassis ist nahezu baugleich mit der Mahindra, auf der Pecco Bagnaia zwei Grand-Prix-Siege einfuhr. Aber der Motor, das Getriebe und fast alles andere sind komplett neu.

Sie hoffen also, dass sich 2016 nicht wiederholt, dass Ihr Team nicht regelmäßig mit der Technik kämpfen muss?

Ich hoffe nicht nur. Anhand der Tests kann ich mit Sicherheit sagen, dass es besser wird als im vergangenen Jahr. Am Ende der Testtage in Jerez, wo wir erstmals gemeinsam mit der Konkurrenz testen, werden wir sehen, wo wir im Vergleich stehen.

Mit Patrik Pulkkinen haben Sie einen 15-jährigen Finnen als Piloten verpflichtet. Stimmt es, dass er bei Tests Gewichte mit auf das Motorrad nehmen musste, um auf das vorgeschriebene Mindestgewicht zu kommen?

Ja, acht Kilogramm haben gefehlt. In den Nachwuchsserien hat er jedoch sein Talent unter Beweis gestellt. Er macht schon vieles richtig, muss aber sicher noch schneller werden. Er wird in den nächsten Jahren lernen müssen. Die Besetzung spiegelt aber die Nachhaltigkeit unseres Projektes wider. Ein junger deutscher Pilot für die WM ist aktuell nicht da. Das dauert noch mindestens zwei bis drei Jahre, bis ein Talent aus dem Nachwuchs nachkommt.

Woran liegt das?

Das vollständig zu erörtern, würde den Rahmen unseres Gesprächs sprengen. Jedoch wurde in der Nachwuchsarbeit in Deutschland vieles versäumt. Dafür erhält man jetzt die Quittung. Unser Teambesitzer Ingo Prüstel fördert mit Freddie Heinrich ein junges Talent. Er ist zwölf Jahre alt, kommt demnach erst in vier Jahren in Frage. Um sich weiterzuentwickeln, fährt er in der Spanischen Meisterschaft, weil es hier nichts Vergleichbares gibt. Im Northern Europe Cup, den der ADAC organisiert, werden schöne Straßenmotorräder gefahren. Als Vorbereitung auf WM-Motorräder taugt das aber überhaupt nicht.

Neben Pulkkinen geht Jakub Kornfeil für Sie an den Start. Der Tscheche gehört zu den Erfahrensten in der Moto3, der kleinsten WM-Klasse. Was erwarten Sie von ihm?

Die Top 10 sind der minimale Anspruch. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Ich möchte aber die Bewertung nicht nur an der Platzierung festmachen. Man muss schon schauen, wie groß ist der Abstand zum Sieger ist oder wie der Rennverlauf war.

Soll Jakub Kornfeil auch Pulkkininen unterstützen?

Absolut nicht. Er soll ganz auf sich schauen. Ich will ihm auch kein Alibi geben. Als Motorsportler musst du Egoist sein. Das hat der große Rallye-Pilot Walter Röhrl kürzlich zu seinem 70. Geburtstag noch gesagt. Schauen Sie sich an, warum Valentino Rossi so erfolgreich ist. Patrik und Jakub verstehen sich gut - mir wäre es lieber, dem wäre nicht so und sie wären ebenbürtig. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das würde meinen Job einfacher machen.

Wie sehr freut sich das sächsische WM-Team auf den Sachsenring-Grand-Prix?

Die Leute freuen sich riesig. Aber das Heimrennen bedeutet auch viel mehr Arbeit, weil wir viele Gäste haben werden, denen wir ein Top-Event bieten wollen.